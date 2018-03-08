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Moody's'e Türkiye'den sert cevap!

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 19:07 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 22:54

Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesi ile ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan açıklama geldi.


Maliye Bakanı Ağbal Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesi ile ilgili;  "Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir  itibarı yoktur. Bugün piyasaların Moody's'in raporuna karşı verdiği tepki  sıfırdır. Moodys'in raporunun kendisi sıfır almıştır. Türkiye ekonomisi sağlam  temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle bu büyüme  hikayesini devam ettiriyor." açıklamasını yaptı.

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