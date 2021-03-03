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Moody's'den flaş 'Türkiye' açıklaması

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 11:18 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 11:20

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk lirasının güçlenmesini, sermaye girişlerinin yaşanmasını sağlayan para politikalarındaki değişimin Türkiye’nin kredisi açısından pozitif bir unsur olduğunu bildirdi.


Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Londra’daki yönetim merkezi  AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
Moody’s’in açıklamasında, “Para biriminin güçlenmesine, sermaye  girişlerinin yenilenmesine, döviz rezervlerindeki azalışın durdurulmasına yol  açan ve kasım ayından bu yana devam eden politika değişikliği, net bir pozitif  kredi unsurudur." ifadeleri kullanıldı.  Açıklamada, “Daha tutarlı politika  çerçevesinin korunduğunu görmemiz gerekiyor.  Ayrıca, devam eden yüksek  dolarizasyon seviyesinden görülebileceği gibi, yurt içi güvenin henüz geri  kazanılmamış olduğunu dikkate alıyoruz.” ifadesi yer aldı.
 
Not ve görünümü olumlu yönde etkileyebilecek unsurlar
 
Moody’s’in açıklamasında Türkiye’nin kredi notu görünümünün “negatif”  olması sebebiyle, görünümün doğrudan pozitife çevrilmesinin ya da reytinginin  artırılmasının çok düşük bir olasılık olduğu belirtilirken, gelecek dönemde hangi  gelişmelerin Türkiye’nin not görünümünü olumlu yönde etkileyebileceğine ilişkin  şu ifadeler kullanıldı:
 
“Son zamanlardaki daha tutarlı maliye ve para politikalarına geçişin  kalıcı olması, enflasyonda düşüşe, para biriminin güçlenmesine ve dolarizasyonda  azalmaya yansıması durumunda, derecelendirme görünümü dengelenebilir (durağan  görünüm). ABD ve Avrupa Birliği ile gerilimlerde devam eden bir azalma da pozitif  olacaktır. Ekonominin yapısal dengesizliklerine cevap veren ve aynı zamanda  ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanan kararlı bir dizi ekonomik  reform, orta vadede yukarı doğru not baskısına yol açabilir.”
  
Ilımlı büyümeyi destekleyecek unsurlar
 
Moody's, Türk ekonomisinin büyüme görünümüne ilişin  değerlendirmesinde, “2020'deki güçlü büyüme, önemli ölçüde sürdürülebilir  olmadığını düşündüğümüz güçlü kredi genişlemesinden kaynaklandı. Bu yüksek  enflasyona da katkı sağladı.” ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, “Daha güçlü bir küresel büyümenin yaşanması ve yaz  aylarından itibaren yabancı turistlerin gelecek olması bu yıl Türkiye ekonomisine  bir miktar destek sağlayacak olsa da, büyümeyi ılımlı hale getirecek başka  faktörler de var; özellikle çok daha ılımlı kredi büyümesi ve yüksek faiz  oranları.” yorumunda bulunuldu.
 
Moody's Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminini 24 Şubat'ta revize  etmişti
 
Moody’s’in 24 Şubat 2021'de yayımlanan “Küresel Ekonomik Görünüm”  güncelleme raporunda, daha önce kuruluşun Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme  tahminleri 2021 için yüzde 3,5’ten yüzde 4’e, 2022 için yüzde 4’ten yüzde 5’e  yükseltilmişti.
 
Moody’s en son 4 Aralık 2020'de Türkiye’nin notuna ve görünümüne  ilişkin olarak herhangi güncelleme yapılmadığını duyurmuştu.
 
Kredi derecelendirme kuruluşu, 11 Eylül 2020'de takvim dışı bir  değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürmüş ve not  görünümünü "negatif" olarak bırakmıştı.
 
Moody’s’in reyting takvimine göre Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne  ilişkin değerlendirmesini 4 Haziran 2021'de yapması bekleniyor.
 

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