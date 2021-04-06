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Moody's, Azerbaycan'ın not görünümünü "pozitife" yükseltti

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 15:02 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 15:02

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Azerbaycan'ın kredi notunu teyit ederken, not görünümünü "pozitife" çevirdi.


Moody's'den yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın "Ba2" olan kredi notunun  teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağandan" "pozitife" çevrildiği  belirtildi.
 
Görünüm değişikliğinin, ülkede uygulanan politikanın etkinliğinde  görülen gelişmeyi yansıttığı, bunun da ülkenin kredi profilinin direncini  artırabileceği aktarılan açıklamada, para politikasında ve makro politika  çerçevesinde yapılan iyileştirmelerin ülkenin dış finansman ve bankacılık  sektörlerinde istikrarı artırabileceği kaydedildi.
 
Açıklamada, ülkenin, mali tamponlarını etkin bir şekilde kullanmasının  karşıt döngüsel harcamalara olanak tanıyabileceği, hükümetin mali ve borç  ölçütlerindeki bozulmayı da sınırlayabileceği belirtildi.
 
Azerbaycan'ın GSYH'sinin yüzde 45'i, ürün ihracatının ise yüzde  90'ının doğal gaz ve petrole dayalı olduğu hatırlatılan açıklamada, ülke  ekonomisinin istikametinin, gelecek dönemde enerji sektöründeki gelişmelerle  şekillenmesinin beklendiği aktarıldı.
 
Açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek 2-3 yıl boyunca ortalama yüzde 3  seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi.
 
  
 

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