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Montrö Sözleşmesi neleri kapsıyor? Şartlar karşılanırsa askeri gemiler Boğazlardan geçebiliyor!

10 Nisan 2021 Cumartesi - 11:14 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 11:14

Montrö Sözleşmesi, şartların karşılanması durumunda askeri gemilerin Boğazlardan geçişine izin veriyor. Montrö'ye göre, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin askeri gemileri 15, kıyıdaş ülkelerin askeri gemileri ise 8 gün önceden Türkiye'ye haber vererek boğazlardan geçebiliyor. Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin askeri gemileri 21 günden fazla Karadeniz'de kalamıyor. Boğazları geçecek askeri gemiler için tonaj sınırlaması bulunuyor.


Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarında egemenlik haklarını  düzenleyen sözleşme, aslında boğazlar üzerinde yaklaşık 300 yıldır yürütülen girişimlerin son halkasını oluşturuyor.

Montrö  Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin sözleşmeye  uygun şartları taşıyan askeri gemileri, 15 gün önceden Türkiye'ye haber vererek  boğazları geçebiliyor ve en fazla 21 gün Karadeniz'de kalabiliyor.

Batı Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın tehditleri doğrultusunda boğazlar  politikasını yenileyen Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkması  sonucu Sevr Antlaşması'yla boğazların yönetimini İngiltere, Fransa, İtalya ve  Japonya'nın başı çektiği bir komisyona bıraktı.

Kendi bayrağı ve bütçesi bulunan bu komisyon boğazların güvenliğini de  sağlayacaktı. Ancak Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasıyla Çanakkale ve  İstanbul boğazlarının kontrolü 1923'te Boğazlar Sözleşmesi'yle Milletler  Cemiyeti'ne bağlı Türkiye başkanlığındaki Uluslararası Boğazlar Komisyonu'na  devredildi.

Barış zamanında sınırlama olmaksızın askeri ve ticari gemi geçişine  izin verilen bu dönemde, Türkiye'ye sadece savaşta kısıtlama uygulama hakları  tanındı.

Silahlanma yarışının başlamasıyla şartlar değişti

Söz konusu komisyon, boğazların askerden arındırılmasını da  öngörüyordu. Bu durum Türkiye'nin egemenlik haklarını kısıtlarken, savaş  dönemlerinde savunma anlamında da bir zafiyet oluşturuyordu.

Özellikle 1930'larda yeniden başlayan silahlanma yarışı, komisyonun  oluşturulduğu dönemin şartlarının ortadan kalktığını gösteriyordu.

Uluslararası düzendeki kutuplaşmadan istifade edip harekete geçen  Türkiye'nin boğazların statüsünü değiştirme hamlesine, 1936'da İngiliz Dışişleri  Bakanlığı, "Türkiye'nin Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesi ile ilgili isteği  haklı kabul edilmektedir." açıklamasıyla destek verdi.

İngiltere ve Balkan Antantı ülkelerinin desteğiyle 22 Haziran 1936'da  İsviçre'nin Montrö kentinde Türk boğazlarının statüsünü değiştirecek konferans  toplandı. Konferans 20 Temmuz 1936'da Türkiye'nin egemenlik haklarını iade etti  ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, 9 Kasım 1936'da yürürlüğe girdi.

Kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemileri Karadeniz'de 21 günden  fazla kalamıyor

Montrö'ye göre, Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlerin askeri  gemileri ile bunlara yardımcı deniz araçları, sözleşme şartlarını yerine getirmek  kaydıyla boğazlardan serbestçe geçme hakkına sahip.

Sözleşmede geçiş için belirtilen şartların başında ise gemilerin  tonajı ile Karadeniz'de kalış süreleri gibi sınırlamalar bulunuyor.

Türk Boğazlarından bir gün içinde geçecek askeri gemilerin kıyıdaş  olsun ya da olmasın toplam tonajının 15 bin tonu aşmaması gerekiyor.

Sözleşmede uçak gemilerine ilişkin bir madde bulunmazken, bu gemiler  yapıları gereği uygulanan tonaj sınırını aştığı için boğazlardan geçerek  Karadeniz'e giremiyor.

İlke olarak, yabancı ülke denizaltıları Türk Boğazlarına giremiyor.  Kıyıdaş ülkeler ise sipariş edilmiş denizaltılarını teslim almak ya da onarıma  göndermek ve getirmek için Boğazları kullanabiliyor.

Sözleşmeye göre, ne sebeple olursa olsun Karadeniz'e kıyıdaş olmayan  ülkelere ait savaş gemileri bu denizde 21 günden fazla kalamıyor.

15 gün önceden bildirimde bulunmaları tercih ediliyor

Montrö'ye göre tüm ülkeler Türk boğazlarını geçmeden önce Türkiye'ye  geçiş günü, rota, Karadeniz'de kalış süresi gibi bilgileri içeren ön bildirim  yapmak zorunda.

Ön bildirimin süresi Karadeniz ülkeleri için 8 gün iken, kıyısı  olmayan ülkeler için bu süre en az 15 gün olarak uygun görülüyor.

Ayrıca Türkiye'ye verilen bilgilerde bir değişiklik meydana gelirse, durumun geçişten en az 3 gün önce Türkiye'ye bildirilmesi gerekiyor.

"İnsancıl bir amaç" için ön bildirim şartı gerekmiyor

Sözleşmenin 18. maddesine göre, Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletler, bu denize "insancıl amaçla", ön bildirime gerek olmaksızın savaş gemisi  gönderebiliyor.

Bununla birlikte, insancıl amaçla gönderilen savaş gemilerinin  tonajının 8 bin tonu geçmemesi gerekiyor.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre ticaret gemileri ise yükleri ne  olursa olsun boğazlardan serbest şekilde geçebiliyor.

Yabancı askeri gemilere tonaj sınırlaması

Montrö Sözleşmesi, Karadeniz'deki askeri varlığın yoğunluğunu da  düzenleyen hükümlere sahip.

Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin burada aynı anda  bulundurabileceği gemilerin toplam tonajı 45 bin tonu, kıyıdaş olmayan tek bir  ülkenin ise 30 bin tonu aşamıyor.

Savaş döneminde Türkiye geçişleri durdurabilir

Savaş zamanlarında ise Türkiye'ye askeri gemi geçişi uygulamalarında  kısıtlama hakkı tanınıyor. Buna göre Türkiye savaşta değilse, askeri gemiler  barış dönemindeki şartlarla boğazları geçebiliyor.

Türkiye savaştaysa ya da savaş tehdidi hissediyorsa savaş gemisi ve  askeri yardım gemilerinin geçişini engelleme hakkına da sahip.

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