Monolit nedir? Utah, Almanya ve Romanya’da ortaya çıkan ve kaybolan Monolit sütun bu kez Kaliforniya’da!

ABD'nin Utah Eyaleti, Almanya ve Romanya derken, monolit bu kez ABD'de ortaya çıktı. Kaliforniya'da bulunan monolit, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve toprağa gömülü değil. Monolit nedir?

Orta Kaliforniya kıyısındaki küçük kasaba olan Atascadero'da yayın yapan yerel bir gazete, gümüş renkli monolitin Pine dağının üstünde bulunduğunu yazdı. Kaliforniya'da bulunan monolit, toprağa gömülü değil. Güçlü bir şekilde itildiğinde düşebilecek olan bu monolit, yaklaşık 3 metre uzunluğunda. Bir köşesinden kaynaklanarak oluşturulan monolitte, sadece kaynak izleri mevcut. İşte bu detaylar, Kaliforniya'da bulunan monolitin Utah'taki olmadığı sonucunu ortaya koyuyor.

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

Gizemli monolitlerin uzayla bağlantılı olduğu birçok bilim kurgu filminde konu olarak işlenirken, bu tür yapıların doğada erozyon sonucu ortaya çıktığı biliniyor.

Guardian’ın yerel bir gazeteye dayandırdığı habere göre, ABD’de Utah’ın ardından California’da da gizemli bir monolit ortaya çıktı. Atascadero kasabasında gezintiye çıkan onlarca yürüyüşçü Pine dağının tepesindeki monoliti keşfetti ve ardından fotoğraflarını paylaştı.

MONOLİT OLAYI: UTAH'TA ÖNCE BULUNDU, SONRA KAYBOLDU

Almanya, Romanya'da sonrasında ise California eyaletinde yer alan Atascadero kasabasında yeni bir monolit keşfedildi.

ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım’da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Bununla birlikte, adeta, "2001: A Space Odyssey" filminden fırlamış gibi görünen yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilişkin araştırmalar sürerken, Utah Eyalet Arazisi Bürosu (BLM) geçen hafta sonu gizemli nesnenin ortadan kaybolduğunu açıkladı.