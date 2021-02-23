Moneygram nedir? Moneygram XPE işbirliğinde önemli bir açıklama geldi!

Uluslararası para transfer şirketi Moneygram, devam eden SEC davası nedeniyle Ripple ile devam eden ODL hizmetine ara verdi. Öten yandan Moneygram, Ripple'dan her çeyrekte pazar geliştirme ücreti olarak alınan XRP teşviklerinden de istifade etmeyeceğini açıkladı. Moneygram, Ripple ile anlaşması dolayısıyla her çeyrek dönemde Ripple’dan XRP’nin kullanımını teşviki amaçlı olarak “pazar geliştirme ücreti” kisvesiyle XRP alımı gerçekleştiriyordu. Bu kapsamda 2020’nin dördüncü çeyreğinde Ripple, MoneyGram’a 8.5 milyon dolarlık teşvik sağlamıştı. Moneygram nedir?

MONEYGRAM NEDİR?

MoneyGram International, Inc. ABD merkezli para transfer şirketidir. Dünyanın birçok bölgesinde merkezleri bulunan bir şirket olan MoneyGram, 2014 yılında dünyanın en büyük ikinci para transferi sağlayıcısı olmuştu. Şirket, yaklaşık 347.000 acente ofisinden oluşan küresel bir ağ ile 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir.

RİPPLE'DAN MONEYGRAM AÇIKLAMASI

Ripple, Moneygram'ın attığı adımın ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Moneygram ile yapılan anlaşmalara vurgu yapılarak bazı detaylar gündeme getirildi;

“MoneyGram ile 2019’dan bu yana devam eden ve şirketin ODL kullanımıyla sınırlı olmayan uzun dönemli bir sözleşme imzaladık. Birlikte alternatif kullanım durumlarını aktif olarak araştırıyoruz. MoneyGram ile ileriye dönük bir formül bulmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu davanın sonunda dijital varlıkların ve blok zinciri teknolojisinin kullanımı hususunda ABD’de daha fazla yasal netlik olacağına inanıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi Ripple aleyhindeki dava, suyu gereksiz yere bulandırdı ve borsalar, piyasa yapıcıları ve işletmeler için daha fazla belirsizlik yarattı.”