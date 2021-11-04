Molnupiravir nedir, fiyatı nedir? Onaylanan Covid hapı Molnupiravir hangi ülkenin, Türkiye’de var mı?

ABD merkezli ilaç şirketi Merck & Co tarafından geliştirilen ve ağızdan alınan Molnupiravir hapının corona virüsüne yakalananlarda ölüm veya hastaneye yatış riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığı belirtilmişti. İngiltere, Covid hapına kullanım onayı veren ilk ülke oldu. Peki, Molnupiravir nedir, fiyatı ne kadar? Onaylanan Covid hapı Molnupiravir hangi ülkenin, Türkiye’de var mı?

Dünya corona virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Merck & Co’nun geliştirdiği Covid-19 hapı ülkeler tarafından dikkatle takip ediliyor. Ölüm oranını azalttığı belirtilen Molnupiravir hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Molnupiravir nedir? Onaylanan Covid hapı Molnupiravir hangi ülkenin, Türkiye fiyatı belli mi?

MOLNUPİRAVİR NEDİR, ETKEN MADDESİ NE?

Molnupiravir, enfekte kişilerde ciddi Covid-19 enfeksiyonlarını önlemek için Birleşik Krallık'ta lisanslı bir antiviral ilaçtır. Oral olarak aktif bir ilaç, grip tedavisi için geliştirildi.

Merck’in yaptığı araştırmada; semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde “molnupiravir” ilacını alan deneklerin, “plasebo” alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı açıklandı.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi kıdemli araştırmacısı Amesh Adalja, “Hastaneye yatış riskini bu derece etkileyebilecek bir oral antiviral tablet tüm oyunun kurallarını değiştirir” ifadelerinde bulundu.

Mevcut tedavi seçenekleri arasında Gilead Sciences Inc’in (GILD.O) aşılanmış antiviral remdesivir ve jenerik steroid deksametazon ilaçlarının yer aldığı ifade edilirken, bunların genellikle hastaneye yatış sonrası hastaya verildiği bilgisi paylaşıldı.

COVİD HAP MOLNUPİRAVİR HANGİ ÜLKENİN?

ABD merkezli ilaç şirketi Merck & Co tarafından yapılan açıklamada geliştirilen ve ağızdan alınan antiviral hapın corona virüsüne yakalananlarda ölüm veya hastaneye yatış riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığı belirtilmişti.

MOLNUPİRAVİR FİYATI NEDİR?

İlacın bir kişi için fiyatı tam olarak 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası.

KORONAVİRÜS HAPI İÇİN İLK ONAY İNGİLİTERE’DEN

İngiltere ilaç düzenleme kurulunun, Merck ve Ridgeback Biotherapeutics'in ortak geliştirdiği ağızdan alınan COVID-19 antiviral hapına onay verdiğini açıkladı. İngiltere, hastalığın gidişatında oyunun kurallarını değiştirebilme potansiyeline sahip olan tedavinin önünü açan ilk ülke oldu.

laç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Molnupiravir ilacının corona virüsü testi pozitif olan hastalarda mümkün olan en kısa sürede, semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılması tavsiye edildi.

Hükümet ve NHS, ilacın hastalara nasıl uygulanacağını zamanı gelince açıklayacaklarını açıkladı.Corona virüse karşı ilk oral yoldan ilaç olarak alınan Molnupiravir’in, tüm varyantlara karşı etkisi olduğu açıklanırken, hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğü belirlendi.