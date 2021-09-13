Molla Muhammed Hasan Akhund kimdir? Afganistan'ın yeni başbakanı Hasan Ahund!

Afganistan'ın yeni başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund, Katar heyetini Başkanlık Sarayı'nda ağırlayarak, göreve geldikten sonra ilk kez kameralar karşına geçti. geçmiş oldu. Uzun zamandır kameralar karşısına çıkmayan Akhund, başbakanlık koltuğuna oturması sonrası ilk resmi ziyaretçilerini kabul etti ve medyaya poz verdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve beraberindeki heyeti Başkanlık Sarayı'nda ağırladı. Geçici hükümete, Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'le yıllarca yan yana çalışan Molla Muhammed Hasan Akhund Başbakanlık edecek. 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i alarak Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban, beklenen geçici hükümeti açıkladı.

HASAN AKHUND KİMDİR?

Hasan Akhund, Taliban'ın 1996 ila 2001 yılları arasındaki iktidarında da dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

BM Güvenlik Konseyi verilerine göre Hasan Ahund, o zamanlar Afganistan Krallığı'nın Pençvaiye ilçesinde olan ve şimdi Kandehar ili, Zeri ilçesinde bulunan Peşmul'da doğdu. BM'nin doğum yılı için yaklaşık 1945–1950 ve yaklaşık 1955–1958 olmak üzere iki tahmini vardır. Kakar isimli Peştun kabilesine mensuptur. Al-Jazeera, Hasan Ahund'un Peştun soyunun 1747'de Durrani İmparatorluğu'nun kurucusu olan Ahmed Şah Durrani'den geldiğini söylemektedir. Afganistan'da çeşitli medreselerde okudu.

Siyaset

Hasan Ahund, Taliban'ın en eski üyelerinden biri olarak kabul ediliyor ve hareketin ilk lideri Muhammed Ömer'in yakın arkadaşıydı. Taliban yönetimi sırasında (1996-2001), 1996'dan 2001'e kadar Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı zamanda o dönemde başbakan yardımcısıydı. Diğer üst düzey Taliban üyeleri gibi, terörist grupların barınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler yaptırımlarına tabidir.

Hasan Ahund, 1995'te Kabil'in altı kişilik Denetleme Konseyi'ndeydi.

Ayaklanma döneminde (2001-2021), Hasan Ahund aralıklı olarak Ketta Şurası'nın bir üyesiydi. 2013 yılında Taliban komisyonlarının başkanı ve üye alım komisyonunun başkanıydı.

Taliban'ın 2021'de iktidara dönmesinin ardından, Ahund geçici başbakan olarak atandı. Onun atanması, Taliban'ın ılımlı ve sert figürleri arasında bir uzlaşma olarak görülüyordu.

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund

Başbakan Yardımcısı: Molla Abdülgani Birader

Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan

İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani

Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund

Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub