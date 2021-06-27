27 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4870 0.78
USD 8,7800 0.82 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) |  27 Haziran 2021 Pazar - 23:20 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 23:20

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Moldova uyruklu Adriana Lana (17), girdiği denizde boğuldu.


Olay, Karasu Denizköy Mahallesi sahilinde meydana geldi. Moldovadan Karasuda evli olan ablasının yanına tatile gelen Adriana Lana, denize girdi. Adriana Lana bir anda suda kayboldu. Sahilde bulunanların fark etmesi üzerine teknede bulunanlardan yardım istenildi. Bu arada 112 Acile haber verildi. Yaklaşık yarım saat sonra genç kız tekne ile kıyıya çıkarıldı. 112 Acil ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Adriana Lana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç kızın sedye ile ambulansa taşınmasına yardımcı olan eniştesi kendini yere atarken, büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın cenazesinin toprağa verilmek üzere ülkesine götürüleceği öğrenildi. 
 

ETİKETLER

Sakarya Karasu Moldova
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.