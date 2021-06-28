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Mohammed Alsaloussi ile ilgili şok iddia! Şeyma Subaşı gerçeği öğrenince...
Düğün tarihi beklenirken Şeyma Subaşı şok bir hamlede bulundu. Hamileliğini açıklayan ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı'nın bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü çıkarttığı dikkat çekmişti. Meğer Şeyma Subaşı'nın tektaşı sahteymiş! Şeyma Subaşı ile Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedeni üzerine ortaya atılan iddialar ise şok etti.
Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken önceki gün şok bir hamle geldi!