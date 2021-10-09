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Moderna aşısı hakkında flaş karar! Kullanımı durduruldu

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 19:00 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 19:00

İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı.


Bloomberg'in haberine göre, ülkede artan kalp iltihabı risklerine  ilişkin endişeler öne sürülerek Moderna aşısının kullanımının durdurulması kararı  verildi.
 
Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgede Pfizer aşısının  tedariği yeterli olduğundan baş epidemiyolog İzlanda'da Moderna aşısını  kullanmamaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.
 
İzlanda'dan önce, İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için  Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı.
 
Öte yandan, Danimarka ve Norveç, 18 yaşın altındaki herkes için  Moderna aşısının kullanımını tamamen yasakladı.

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İzlanda kalp iltihabı koronavirüs
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