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Moderna aşısı hakkında flaş karar! Kullanımı durduruldu

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 19:04 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 19:04

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 1991 yılı ve sonrasında doğanlarda kullanımının durdurulacağını duyurdu.


Açıklamada, aşının gençler üzerinde kalp kası veya kalp zarı iltihabı  gibi yan etki riskinin arttığına dair bulgular elde edildiği belirtildi.
 
Moderna'nın Spikevax aşısının ikinci dozundan sonra yan etki ile aşı  arasındaki bağlantının açıkça görüldüğü kaydedilen açıklamada, 1991 yılında veya  sonrasında doğan ve ilk Moderna aşısı vurulan 81 bin gence ikinci doz Moderna  aşısı yapılmayacağı, bunun yerine Pfizer/BioNTech aşısının kullanılacağı ifade  edildi.
 
İsveç'te 12-15 yaş grubundakiler 19 Eylül'de aşılanmaya başlanmıştı.
 
Öte yandan Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkede  Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 899'a çıktı, vaka sayısı  da 1 milyon 156 bin 248'e yükseldi.
 
İsveç hükümeti 19 Eylül'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının  ülkede tamamen kontrol altına alındığını ve virüse karşı alınan tüm önlemlerin  kaldırıldığını açıklamıştı.
 

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