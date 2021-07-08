Modern pentatlonda 'yerli üretim' dönemi başlıyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle ilk seri üretimi gerçekleştirilen yerli lazer silah ve hedef sistemlerinin bu branşın gelişimine yapacağı etkilere ilişkin bilgi verdi.

Lazer silahı ve hedef sistemleri kullanımının özellikle son dönemde çok önemli hale gediğini vurgulayan Çakır, "Modern pentatlonda format değişikliğinin ardından koşu ve atış branşları birleşti. Bizim 'lazer' dediğimiz, koşu anında lazer atışının yapıldığı formata geçildi. Bu da, en son etabı müsabakaların. En belirleyici etabı aslında. Modern pentatlonun kendine özgü tek ekipmanı lazer silahlar. Bu sporun yayılması, birçok sporcu tarafından yapılabilmesi, altyapıdaki gençlerin bu spora ilgili duyabilmesi için lazer silahı ve hedef sistemleriyle erken yaşta tanışmaları gerekiyor." dedi.

"Maliyeti 10'da 1'e düşürdük"

Bu ürünlerin ithal edildiğinde çok yüksek fiyatlardan satın alındığını kaydeden Başkan Çakır, "Lazer silahı ve hedef sistemleri ithal malzeme olduğu için maliyeti de çok yüksek oluyordu. Yurt dışından şu anda bir silah ithal etmeye kalksanız, 20 bin liradan başlayan ve 30 bin liraya çıkan modeller mevcut. Bizim bu yerli üretimimizle maliyeti 10'da 1'e düşürdük. Federasyon olarak 50 silah alacağımız bütçeyle 500 silah alarak birçok ilimize bunları dağıtabileceğiz. Çok fazla sporcumuzu, sporcu adayımızı modern pentatlonla bu şekilde tanıştırabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Veli Ozan Çakır, Türkiye'nin lazer silahı ve hedef sistemleri imal eden üçüncü ülke konumuna geldiğinin altını çizerek, "Dünyada bu ekipmanları üreten iki ülke vardı. Birisi Çekya firması, diğeri de sahibi ABD 'li olan bir Finlandiya firması. Biz de üçüncü ülke konumuna geldik. Duyurumuz yapılır yapılmaz, lansmanı gerçekleştirdiğimizde çok olumlu tepkiler aldık. Hatta Venezuela Modern Pentatlon Federasyonundan ürünlerin fiyat bilgisine ilişkin sosyal medyadan mesaj aldık. Onun haricinde yurt dışından çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bir anlamda ihracat kalemi olabilecek bir ürün ortaya çıkarmış olduk." diye konuştu.

"Modern pentatlonun yaygınlaşmasını sağlayacak"

Ürünlerin seri üretime geçmesinin ardından birçok vatandaşın bu sporla daha kolay tanışma olanağı yakalayacağından bahseden Çakır, "Federasyon olarak Tokyo 2020'yi takiben gerçekleştireceğimiz genel kuruldan sonra bir iktisadi işletme oluşturup, bu silahların vatandaşlarımızla buluşmasını sağlayacağız. Bunun haricinde milli sporcularımızın ihtiyaçlarını biz zaten federasyon olarak karşılıyoruz. Ayrıca başarılı kulüplerimize de yine başta lazer silahı olmak üzere malzeme desteğinde bulunuyoruz. Bunu artık daha geniş ölçülerde yapabileceğiz. İl müdürlüklerimize dağıtılacak ekipmanlarla artık birçok ilimizde insanların modern pentatlonda lazer silahı ile tanışabileceği alanlar oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Ankara'da üretiliyor"

Lazer silah ve hedef sistemlerinin yerli üretiminde iki bakanlığın kendilerine büyük destek verdiğini söyleyen Çakır, "Bu silahlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıktı. İki bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Hem ekonomik hem de sportif olarak çok ciddi katkılarını gözlemleyeceğiz. Ankara 'da üretiliyor. Bu silahın üretiminde pay sahibi olan birçok küçük işletmemiz var. Her biri silahın bir parçası ile ilgileniyor. Baktığınız zaman küçük ebatta bir silah görüyorsunuz ama onun içinde çok fazla parça var. Teknolojik ve fiziksel işçilikler içeren bir ürün. Dolayısıyla bu ürünün ortaya çıkması için çok fazla grup bir araya geldi." şeklinde konuştu.

Sporcu havuzunda kısa sürede büyük genişleme yaşanacağına ve başarıların hızla artacağına inandığını kaydeden Çakır, "Bizim için işler daha da kolaylaşacak. Çok daha geniş bir sporcu havuzumuz olacak. Türkiye Şampiyonaları'na bundan üç sene önce katılan sporcu sayısı, bugün iki katına çıktı. Muhtemelen 1-2 yıl içinde tekrar katlanacak. Sporumuzun marka yüzü Tokyo 2020'de mücadele edecek İlke Özyüksel gibi birçok yeni ve başarılı sporcu, bu yatırımlar sayesinde kısa süre içinde kadromuzda olacak. Bu spor, Türkiye'de çok yeni. Henüz ilk jenerasyondayız. Sporcu ve antrenör sayısında azlık gibi dezavantajlarımız var. Bunların üzerinden sırasıyla gelmeye başladık. En önemli sorunlardan birisi ise ekipmandı. Beş spor bir arada ve beşinin de ekipmanları ayrı maliyet. Bu ürünlerle, maliyeti çok ciddi oranlarda düşürmüş olduk." şeklinde görüş belirtti.

Ürünün üretim aşamasında birçok kişinin katkısı olduğundan bahseden Başkan Çakır, "Bu projeyi gerçekleştirmek için antrenör ve sporcu aileleri de bize katkı sağladı. Kimse bu projeden ekonomik bir dönüş beklemedi, herkes gönüllü olarak katkı verdi. Şöyle diyebiliriz, Türk modern pentatlon ailesinin bir ürünüdür bu." açıklamasında bulundu.

"En az hata verecek hedef sistemlerini üretiyoruz"

Çakır, yurt dışındaki muadillerine oranla yerli lazer silahı ve hedef sistemlerinin birçok avantajı bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hedef sistemlerimiz, gün ışığında kullanılırken aşırı aydınlıktan en az etkilenen sistemler arasında yer alıyor. Uluslararası müsabakalarda, çok üst düzey müsabakalarda bile hedef sistemlerinde sorunlar yaşanabiliyor. Olimpiyata puan veren şampiyonalarda bizim ve farklı ülkelerin başına bu anlamda birçok sorun geldi. Açık ve kapalı ortamlarda, her türlü hava koşulunda rahat kullanılabilecek ve en az hata verecek hedef sistemlerini üretiyoruz. Silahlarımızda ise ergonomik ve modüler modellerimiz var. Sadece bizim branşımızda değil; kayak, atıcılık, biatlon antrenmanlarında da kullanılabilecek ekipmanlar üretiyoruz. Bir arıza olduğu zaman silahın komple değişmesi yerine o bölümün değişmesi ile sorunu çözebileceğiz. Sporcular, özellikle antrenmanlarda atış yaptıkları zaman hedefi nereden vurduklarını ya da atışın nereye gittiğini görmek istiyor. Bunların ekrana ve bilgisayar ortamına aktarılmasında diğer silah ve hedef sistemlerinden daha hızlı ve kablosuz çalışabilen bir yazılımımız var. Bunlar, bizim için büyük avantajlar." değerlendirmesini yaptı.

"Yerli eskrim kıyafeti için çalışmalarımız sürüyor"

Modern pentatlonun farklı kategorilerinde de yerli üretime geçilmesi için çalışmalara ara verilmeden devam edildiğinin altını çizen Başkan Çakır, "Koşu, atış, yüzme, eskrim ve binicilik. Hepsi maliyeti branşlar. Bu anlamda da çalışmalarımız var. Özellikle eskrimde. Yerli eskrim kıyafeti için çalışmalarımız sürüyor. En az 350 newtonluk, antrenmanlarda ve Türkiye şampiyonalarında kullanabileceğimiz ölçülerde yerli bir eskrim kıyafeti üzerinde çalışıyoruz. Sonrasında uluslararası müsabakalarda kullanılabilecek eskrim kıyafetleri üzerine çalışmamız devam edecek. Bunlar da sonuçlanmak üzere. Eskrim müsabakalarında ve antrenmanlarında çok ihtiyaç duyduğumuz skorboard sistemimiz var kablosuz çalışan. O da maliyetli bir ürün. Amacımız, belli bir maddi güce sahip olanların değil, herkesin bu spora kolaylıkla ulaşabilmesi." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular ekipman maliyetinin düşmesinden çok memnun

Ürünü test eden milli sporcular İlayda Demir, Melis Altın ve Yağız Ak, yaşanan bu gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Antrenmanlarda lazer silah bulamamaları nedeniyle önceki dönemlerde çok zorluklar yaşadıklarını dile getiren İlayda Demir, "Küçükler kategorisinde yarışan birçok arkadaşım, lazer silahı bulamadığı için sporu bırakmak zorunda kalıyordu. Silahlar tedarik edilemiyordu. Yapılanlar, büyük bir adım. Bu sayede, çok iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Beş yıldır bu sporla uğraşan Melis Altın, "Lazer silahlar çok pahalı ve maddi durumumuz el vermediği için bu ekipmanlara ulaşamıyorduk. Bu gelişme sayesinde modern pentatlona birçok yeni arkadaşımız katılacak." diye konuştu.

Yağız Ak ise yeni lazer silahlarının kullanımının, muadillerine oranla daha kolay ve rahat olduğunu aktardı.