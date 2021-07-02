Moda devi H&M mağazalarını tek tek kapatıyor

H&M, Çin'in Sincan eyaletindeki Uygur Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlalleri iddiasıyla ilgili endişelerini dile getiren birkaç marka arasında yer aldı.

Açıklaması, ünlülerin markayla bağlarını kesmesine ve e-ticaret platformlarının H&M'i bırakmasına neden oldu. H&M, pandeminin etkisi hafifledikçe küresel anlamda satışlar artarken ve birçok perakende zincirinde kâra dönerken bile satışlardaki düşüşlerini duyurdu.

YÜZDE 23 GERİLEME

H&M'in Çin'deki satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 23 düştü. H&M boykotun etkisini ölçtüğü sırada İcra Kurulu Başkanı Helena Helmersson, "Çin ile ilgili olarak durum karmaşık olmaya devam ediyor. Bunun ötesinde, daha önce söylediklerimize atıfta bulunuyoruz" dedi.