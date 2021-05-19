Mobile Legends: Bang Bang'in 515 Gösteri Gecesi’ne sayılı günler

22 Mayıs 20:00'da Ferman Akgül ve Sena Şener’in açılış şovu ile başlaması planlanan gecede YouTube r'lar kendi aralarında yarışacaklar ve eğlenceli birçok etkinlik ile yayına devam edecekler. Bu çok özel ve eğlenceli gece Mobile Legends: Bang Bang’in Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Moonton Türkiye bölge müdürü Mertcan Gümüş önderliğinde devam eden ve birçok etkinlik ve sürprize tanıklık ettiğimiz 515 Eparti iletişiminin Mayıs ayı sonunda bitmesi planlanıyor. Ayrıca Mertcan Gümüş önümüzdeki aylarda Moonton olarak Türkiye’de daha fazla etkinlik yapacaklarının da altını çizdi.