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Mobil ve elektronik imza sayısı 5,7 milyonu aştı

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 12:58 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 12:58

Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sertifika sayısı, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 5 milyon 737 bin 987 oldu.


AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  verilerinden yaptığı derlemeye göre, uygulamanın başladığı 2013 sonu itibarıyla  üretilen mobil ve elektronik sertifika sayısı 297 bin 996 iken bu rakam 2015'te  396 bin 247'ye yükseldi.
 
Sertifika sayısı 2016'da 2 milyon 619 bin 206, 2017'de 3 milyon 244  bin 880 oldu. 2018'de de 3 milyon 817 bin 319'a, 2019'da 3 milyon 935 bin 693'ü  elektronik imza ve 618 bin 186'sı mobil imza olmak üzere toplam sertifika sayısı  4 milyon 553 bin 879'a, 2020'de 4 milyon 788 bin 496'sı elektronik imza ve 706  bin 198'i mobil imza olmak üzere 5 milyon 494 bin 694'e yükseldi.
 
Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla ise 5 milyon 13 bin 726'sı  elektronik imza ve 724 bin 261'i mobil imza olmak üzere toplam sertifika sayısı 5  milyon 737 bin 987 oldu.
 
Uluslararası standartlara uygun hizmet verilmesi hedefleniyor
 
Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde elektronik imza ile  kayıtlı elektronik posta konusunda uluslararası standartlara uygun hizmet  verilmesi, elektronik imzanın yaygınlaştırılması, etkin kullanılması ve  güvenliğin artırılması BTK'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
 
Özel şirket ve kamu kurumlarının birçoğunda uygulanmaya başlanan mobil  ve elektronik imza sayesinde elektronik ortamda gerçekleşen dilekçe ve  yazışmalarda ıslak imza dönemi sona erdi.
 
Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal  bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik imza, ıslak  imza ile eş değer olarak bilgisayarla yapılan işlemlerde kullanılıyor. Elektronik  imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir "nitelikli elektronik sertifika"nın  olması gerekiyor.
 
Elektronik imzanın, mobil imza yetkisi verilen GSM operatörlerinin SIM  kartlarına yüklenmesi olarak tanımlanan mobil imza ise herhangi bir işlemin  onaylanması için istenilen ıslak imza yerine geçiyor.

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