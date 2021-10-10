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Mobil aşı ekibi "nostaljik minibüs"le köy köy dolaşıyor

AA |  10 Ekim 2021 Pazar - 15:38 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 15:38

Eski minibüsü küçük bir karavana çeviren doktor Ömer Öktem, "Fahriye" adını verdiği aracıyla köy köy dolaşıp, ekibiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Yalova'nın Termal ilçesindeki Termal Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli  Dr. Ömer Öktem, eski model araçlara olan ilgisini Kovid-19 döneminde avantaja  çevirdi.
 
Türk Kızılay tarafından kullanıldıktan sonra emekliye ayrılan 1986  model minibüsü ihale yoluyla alan arkadaşından geçen yıl satın alan Öktem,  yaklaşık bir yıl içerisinde minibüsü modifiye ederek küçük bir karavana çevirdi.
 
Aşılama çalışmasında görevli ekip arkadaşlarıyla "Fahriye" adını  verdiği ve gözü gibi baktığı minibüsle köy köy dolaşan Öktem, aracı köy meydanı  veya köy girişine kuruyor.
 
Tentesi, kamp masa ve sandalyeleriyle dikkati çeken aracın yanına  gelen vatandaşlarla görüşen sağlık ekibi, aşı olmak istemeyenleri de ikna edip  onaylarını aldıktan sonra aşılıyor.
 
Son olarak Termal ilçesine bağlı Yenimahalle'de aşılama çalışması  yürüten Öktem, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının sürecin başından itibaren  yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.
 
Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği araçlarla da çalışmalar  yürüttüklerini ancak farkındalık oluşturmak adına karavanını da kullandığını  anlatan Öktem, "Birinci dozları diğer araçlarımızla yaptık ama ikinci ve üçüncü  dozlar için bir farkındalık oluşturmak istedik. Dikkat çekmesi için ulaşılması  zor yerlere karavanımız 'Fahriye' ile ulaşıyoruz. İnsanlar aracı merak ettiği  için gelip sorular soruyor. Biz de bu arada bilgilendirip, gerekirse ikna edip  aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.
 
 "Fahriye" nin 35 yaşında olduğunu ve eski model olmasının aslında  dikkati çektiğini belirten Öktem, şöyle konuştu:
 
"Yeni bir karavan olsaydı bu kadar dikkat çekmezdi. Eski ve nostaljik  oluşunun avantajını kullanıyoruz. Daha önce benzer araçlarla sosyal sorumluluk  projeleri yaptık. Kanser taramaları için kullandığımız oldu. Bu sefer de aşı için  yollardayız. İnsanlar gördüklerinde önce gülümsüyor. Bu onların dikkatlerini  çekiyor, sıcak geliyor görüntüsü. Verdiği samimiyetten dolayı muhtemelen aşılama  daha da artmaya başladı. Zaten Yalova olarak da fena durumda değiliz ama bu  şekilde daha da iyileştireceğiz inşallah. 'Fahriye' aslında emekli bir sağlık  çalışanı diyebiliriz. Daha önce Kızılay aracı olarak kullanıldı. Geçen yıl  arkadaşımdan aldım ve karavanlaştırma aşamasına girdim. Bu yıl bitti ve yollara  çıktık. Bunun haricinde 'Nazmiye' adında bir kanavanım daha var. O da 1968 model  bir minibüsümüz. Onu da daha öncesinde kanser tarama çalışmasında kullanmıştık."
 
Aşı olmamış veya eksik dozu bulunan insanları telefonla birebir  aradıklarını ifade eden Öktem, herkesi aşı olmaya davet etti.
 
 "Köy aşılamalarında bize çok büyük olanak sağlıyor"
 
Termal Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gizem İnan ise "İlçe toplum  sağlığı merkezi olduğumuz için köy aşılamalarına daha fazla önem gösterdik çünkü  aşı olmaya gelemeyen halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Termal ilçemiz turizm  merkezi konumunda olduğu için otellerde aşılamalarımızı yürüttük." dedi.
 
 İnan, nostaljik minibüse ilişkin şunları söyledi:
 
"Karavanın ilgi çekici olması, insanların bilgi alırken aşıya olan  ilgisini de arttırdı. Köy aşılamalarında bize çok büyük olanak sağlıyor. Ekip  olarak tek araçla gidiyoruz ve meydanda standımızı açtığımızda büyük ilgi  görüyoruz. Toplu aşılamalarda bize büyük kolaylık sağladığı için karavanımızı  sürekli kullanmayı düşünüyoruz."
 
Karavan ile aşı çalışmasına katılmanın kendileri için de çok güzel  geçtiğini anlatan hemşire Filiz Ayyıldız, "İnsanların dikkatini çekiyor. Bu bize  önemli bir avantaj sağlıyor. Merakla karavana bakmak için gelenlerin  aşılamalarını sorguluyor, eksik veya olmamış olanları yapıyoruz. Karavan  kesinlikle farkındalık yapıyor ve önceki oranlara baktığımızda aşılamada artış  yaşadık." dedi.
 
Nostaljik minibüsü gören aşı olmaya koşuyor
 
Köy meydanı veya uygun alanlarda minibüsü ilk gördüklerinde karavanla  kamp yapıldığını düşünen vatandaşlar, aşı ekibi ve asılan afişi görünce hemen  soluğu ekibin yanında alıyor.
 
 Yoldan traktörle geçerken minibüsü ve aşı ekibini görünce duran 54  yaşındaki çiftçi Nusret Bakış da aşısını olmaya geldi.
 
Gördüğü manzara karşısında şaşırdığını anlatan Bakış, "Daha önce hiç  aşı olmamıştım. Karavanı ve ekibi görünce hemen geldim. Herkes aşı olsun bence.  Karavanla dolaşmaları çok güzel bir şey. Eğer bu karavan olmasaydı hayatta aşı  olmazdım. Ben 54, hanım 66 yaşında. Eşim de aşı olmadı hiç. Allah razı olsun bu  karavanı gördüm ve aşı olmaya geldim." diye konuştu.
 
Karavanın farkındalık oluşturduğunu anlatan Ece Şahin, "Bu benim  üçüncü doz aşım. Aşımız karavanla ayağımıza kadar geldi. Karavan aşı vurmak  istemeyen insanlar için sevimli olmuş. Zaten aşı vurulmadan bu virüsün  bitebileceğini düşünmüyorum. O yüzden herkesin aşı olması lazım." ifadelerini  kullandı.
 
Termal'de bir turizm işletmesinde çalışan Yusuf Bakar, ikinci doz  aşısını yaptırmak için karavana geldiğini belirterek, "Değişik bir atmosfer oldu  benim için. Karavan dikkatimi çok çekti hatta güvenlikçi arkadaşlara burada  konaklama yapılmasın dedim. Sonra aşı ekibi olduğunu öğrenince tuhaf ama güzel  geldi bana." dedi.
 
  
 

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