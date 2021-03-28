2020 yılında pandemiye rağmen 10 yeni Mobil 1 Center açarak hizmet alanını genişleten marka, 2021 yılına da yeni yatırımlarla başladı. Bu kapsamda, Sakarya’da açılan Yılbar Otomotiv Mobil 1 Center’la birlikte Türkiye genelindeki Mobil 1 Center sayısı 75’e çıktı. Konuyla ilgili bilgiler veren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle iç pazarda ertelenen talebin satış ve servis trafiğini artıracağını öngörmüştük. Adımlarımızı da buna göre atarak piyasanın ihtiyaç duyacağı yeni ürün gruplarını pazara sunduk. Bununla birlikte, sürücülerin uzun süredir çalıştırmadığı araçlarının yağ ve bakımı için servislere yöneleceğini de biliyorduk. Sonuç olarak, Mobil 1 Center hizmet noktalarımızın sayısını pandemiye rağmen artırdık. Bu sene sonuna kadar 10 yeni Mobil 1 Center daha açmayı hedefliyoruz” dedi.
“Servislerdeki yoğunluk iki katına çıkacak”
Havaların ısınmasıyla birlikte araç hareketliliğinin yeniden artmasını beklediklerini dile getiren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Hava sıcaklıklarının artması, tatil dönemlerine girilmesi ve her şeyden önemlisi aşı çalışmalarıyla birlikte pandemi koşullarının gevşemesi sonucunda, bu sene de iç turizmde yoğun bir dönem bekliyoruz.
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Mobil, 10 yeni servis kuracak!
2020 yılında pandemiye rağmen 10 yeni Mobil 1 Center açarak hizmet alanını genişleten marka, Sakarya’da açılan Yılbar Otomotiv Mobil 1 Center’la birlikte Türkiye genelindeki Mobil 1 Center sayısını 75’e çıkardı.
2020 yılında pandemiye rağmen 10 yeni Mobil 1 Center açarak hizmet alanını genişleten marka, 2021 yılına da yeni yatırımlarla başladı. Bu kapsamda, Sakarya’da açılan Yılbar Otomotiv Mobil 1 Center’la birlikte Türkiye genelindeki Mobil 1 Center sayısı 75’e çıktı. Konuyla ilgili bilgiler veren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle iç pazarda ertelenen talebin satış ve servis trafiğini artıracağını öngörmüştük. Adımlarımızı da buna göre atarak piyasanın ihtiyaç duyacağı yeni ürün gruplarını pazara sunduk. Bununla birlikte, sürücülerin uzun süredir çalıştırmadığı araçlarının yağ ve bakımı için servislere yöneleceğini de biliyorduk. Sonuç olarak, Mobil 1 Center hizmet noktalarımızın sayısını pandemiye rağmen artırdık. Bu sene sonuna kadar 10 yeni Mobil 1 Center daha açmayı hedefliyoruz” dedi.
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