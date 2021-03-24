MKYK nedir? MYK açılımı ve üyesi nedir, nasıl olunur? AK Parti MKYK üyeleri listesi belli oldu mu, MKYK listesi kaç kişiden oluşur?

MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir? AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün yapılıyor. AK Parti 7. Olağan kongresi yapılırken MKYK anlamı, listesi, üyeleri ve açılımı gündemde en çok araştırılan konular arasına girdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağı açıklandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023 manifestosu olacak” dediği Ak Parti 7. Olağan Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. AK Parti MKYK üyeleri kimler? MKYK ne demek? MKYK açılımı nedir? AK Parti MKYK üyeleri kimler, kaç kişiden oluşuyor?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından MKYK’nın ne olduğunu ve ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 vizyonundan ve 2023 manifestosundan bahsetti. Peki, MKYK ne demek? MKYK açılımı nedir? AK Parti MKYK üyeleri kimler?

MKYK NEDİR, AÇILIMI?

MKYK, AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. MYKY açılımı ise Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için açıklamalarda bulundu;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi.

MKYK ÜYELERİ KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

MKYK, yeni dönemde 75 kişiden oluşuyor. 2021 MKYK üyeleri henüz belli olmadı.

AK PARTİ MKYK LİSTESİ BELLİ OLDU

AK PARTİ MKYK ÜYELERİ 2020

Genel BaşkanRECEP TAYYİP ERDOĞAN

Genel Başkanvekili

NUMAN KURTULMUŞ

Siyasi ve Hukuki İşler

HAYATİ YAZICI

Teşkilat

ERKAN KANDEMİR

Seçim İşleri

ALİ İHSAN YAVUZ

Tanıtım ve Medya

MAHİR ÜNAL

Dış İlişkiler

EFKAN ALA

Sosyal Politikalar

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

Yerel Yönetimler

MEHMET ÖZHASEKİ

Ekonomi İşleri

NURETTİN CANİKLİ

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı

JÜLİDE SARIEROĞLU

İnsan Hakları

LEYLA ŞAHİN USTA

Mali ve İdari İşler

VEDAT DEMİRÖZ

Çevre Şehir ve Kültür

ÇİĞDEM KARAASLAN

AR-GE

HAMZA DAĞ

Genel Sekreterlik

FATİH ŞAHİN

Parti Sözcüsü

ÖMER ÇELİK

TBMM Grup Başkanı

MEHMET NACİ BOSTANCI

TBMM Grup Başkanvekili

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

TBMM Grup Başkanvekili

ÖZLEM ZENGİN

TBMM Grup Başkanvekili

BÜLENT TURAN

TBMM Grup Başkanvekili

CAHİT ÖZKAN

TBMM Grup Başkanvekili

MEHMET MUŞ

Kadın Kolları

LÜTFİYE SELVA ÇAM

Gençlik Kolları

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

AK PARTİ MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AHMET ARSLAN, AHMET SAMİ CEYLAN, AHMET SORGUN, AHMET TAN, ALİ İHSAN YAVUZ, BÜŞRA PAKER, CEVDET YILMAZ, ÇİĞDEM KARAASLAN, EFKAN ALA, EMİNE ZEYBEK, ERKAN KANDEMİR, EROL KAYA, EYÜP ÖZSOY, FATİH ŞAHİN, FATMA AKSAL, FATMA BETÜL SAYAN KAYA, GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ, HACI BAYRAM TÜRKOĞLU, HAMZA DAĞ, HARUN KARACAN, HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA, HATİCE MERVE TATAR, HAYATİ YAZICI, İBRAHİM HALİL YILDIZ, İFFET POLAT, JÜLİDE SARIEROĞLU, LEYLA ŞAHİN USTA, LÜTFİ ELVAN, MAHİR ÜNAL, MEHMET AKİF KALAYCI, MEHMET ÖZHASEKİ, METİN BULUT, METİN YAVUZ, MURAT BAYBATUR, MUSTAFA ATAŞ, MUSTAFA YEL, MAHMUT ATİLLA KAYA, NUMAN KURTULMUŞ, NURETTİN CANİKLİ, ORHAN MİROĞLU, OSMAN NURİ GÜLAÇAR, ÖMER ÇELİK, ÖZNUR ÇALIK, TUĞBA IŞIK ERCAN, VEDAT DEMİRÖZ, VİLDAN POLAT, YAVUZ SUBAŞI, ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN