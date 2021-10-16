MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MKE yazılı sınav sonuçları 2021 nasıl öğrenilir? MKE işçi alımı sonuçları…

MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. bünyesine işçi alımı için 30 Eylül'de başvurular alınmış ve adaylar sınava tabi tutulmuştu. Sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar MKE işçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, MKE yazılı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? MKE işçi maaşları ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.
MKE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
MKE işçi alımı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yayımlanan ilanda, "Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ne bağlı Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki fabrika/işletmelerimizde istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için aşağıda belirtilen alanlarda, nitelikli ve yeterlilikte çalışma arkadaşları arıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İlana göre, işe alınacak adaylar, şu alanlarda istihdam edilecek;
Makine teknolojileri operatörü,
Tezgah ve CNC operatörü
Kimyasal proses operatörü
Üretim kalite kontrol çalışanı
Kaynak operatörü
Vinç operatörü
Forklift operatörü,
Isıl işlem ve yüzey işlem çalışanı
Bakım çalışanı (Elektrik, elektronik, otomasyon)
Bakım çalışanı (Mekanik)
Tesis bakım çalışanı (Sıhhi tesisat, İşletme elektrikçiliği, iklimlendirme)
Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Pota hazırlama, döküm)
Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Dövme, kesme)