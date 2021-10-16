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MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MKE yazılı sınav sonuçları 2021 nasıl öğrenilir? MKE işçi alımı sonuçları…

16 Ekim 2021 Cumartesi - 10:33 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 10:33

MKE işçi alımı 2021 sınav sonuçları ile ilgili detaylar sorgulanıyor. MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt arayan adaylar sık sık MKE sayfasını ziyaret ediliyor. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alımına ilişkin düzenlenen sınav sonuçları merak ediliyor. 30 Eylül'de başvurular yapıldı, adaylar sınava girdi. Peki, MKE işçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MKE yazılı sınav sonuçları nasıl öğrenilir, işçi maaşları ne kadar? İşte MKE işçi alımı sonuçları…


MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. bünyesine işçi alımı için 30 Eylül'de başvurular alınmış ve adaylar sınava tabi tutulmuştu. Sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar MKE işçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, MKE yazılı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? MKE işçi maaşları ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

MKE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

MKE işçi alımı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yayımlanan ilanda, "Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ne bağlı Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki fabrika/işletmelerimizde istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için aşağıda belirtilen alanlarda, nitelikli ve yeterlilikte çalışma arkadaşları arıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İlana göre, işe alınacak adaylar, şu alanlarda istihdam edilecek;

Makine teknolojileri operatörü,

Tezgah ve CNC operatörü

Kimyasal proses operatörü

Üretim kalite kontrol çalışanı

Kaynak operatörü

Vinç operatörü

Forklift operatörü,

Isıl işlem ve yüzey işlem çalışanı

Bakım çalışanı (Elektrik, elektronik, otomasyon)

Bakım çalışanı (Mekanik)

Tesis bakım çalışanı (Sıhhi tesisat, İşletme elektrikçiliği, iklimlendirme)

Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Pota hazırlama, döküm)

Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Dövme, kesme)

 

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