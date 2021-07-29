Mitsubishi'nin CEO'su Sugiyama istifa etti

Mitsubishi Electric CEO'su Sugiyama "görevi kötüye kullanma" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. İstifanın arkasında hileli işlemler olduğu iddia ediliyor.

Mitsubishi Electric Üst Yöneticisi (CEO) Sugiyama Takeşi, tren ekipmanları denetlemelerinde "görevi kötüye kullanmanın" ortaya çıkması sonucu görevinden istifa etti.

Japon elektronik üreticisinden yapılan açıklamaya göre Sugiyama, trenlerde kullanılan havalandırma sistemleri ve kompresörlerin kalite kontrol denetlemelerinde "hileli işlemlerin" ortaya çıkması sonucu görevini bıraktı.