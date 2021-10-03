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Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama "hileli denetleme işlemleri" sonucu istifa etti

AA |  03 Ekim 2021 Pazar - 8:55 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 8:55

Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama Masaki, tren ekipmanları denetlemelerinde "hileli işlemlerin" ortaya çıkması sonucu görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Sakuyama, düzenlediği basın toplantısında, "Şirketimizin yüz yüze  geldiği en büyük sorun yönetim ve fabrikalarda çalışanlar arasındaki irtibat  kopuklukları." dedi.
 
Mitsubishi Electric şirketinin "köklü değişikliklere" ihtiyacı  olduğunu belirten Sakuyama, "Gözden kaçırılmalardan kendimi sorumlu hissettim."  diye konuştu.
 
Sakuyama, hem şirket görevinden hem de ülkenin en büyük iş lobisi  Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini  bildirdi.
 
Firma dışından avukat ve akademisyenlerden oluşan uzman heyetin raporu  sonrası, Sakuyama'nın istifa etmesi dikkati çekti.
 
CEO temmuzda ayrılmıştı
 
Heyetin yayımladığı soruşturma raporuna göre, "hileli işlemlerde  bulunan" Mitsubishi Electric çalışanları "dürüst prosedürlerle" kalite kontrol  gerçekleştirmedi.
 
Nagazaki tesislerinde üretilen havalandırma sistemleri ve  kompresörlerin kalite kontrol denetlemeleri, bilgisayar programları kullanılarak  otomatik olarak üretildi.
 
Gifu tesislerinde ise elektromanyetik şalterlerde, halihazırda  güvenlik sertifikasyon kuruluşuna kayıtlı olanlardan farklı parçalar kullanıldı.
 
Şirketten yapılan açıklamada, "çalışanların üstleriyle görüş  alışverişinde bulunabileceği, hatalara tahammül edilebilen ve sorunların  çözümünde iş birliğinin teşvik edileceği kurumsal kültürün" sağlanmaya  çabalanacağı kaydedildi.
 
"Hileli denetleme" sürecinin 30 yılı aşkın olduğu tahmin ediliyor.  Mitsubishi Electric Üst Yöneticisi (CEO) Sugiyama Takeşi de iddiaların ortaya  atıldığı temmuz ayında istifa etmişti.
 
O dönem Sugiyama, "görevi kötüye kullanmaya yönelik hileli işlemlerin"  1985 sonrası dönemde süregeldiğini belirterek, durumun "organizasyonel" olduğunu  savunmuştu.
 

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Mitsubishi Electric Sakuyama istifa
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