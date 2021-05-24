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MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Öldürüldüler

DHA |  24 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:37 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 16:13

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


MİT, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğu belirlendi. 2 araç içinde tespit edilen 4 örgüt mensubuna yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Operasyonda 2'si üst düzey olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.
 
 

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MİT TSK operasyon
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