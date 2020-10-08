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MİT ve TSK'dan operasyon! Mazlum Demir öldürüldü

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 17:49 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 18:39

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında  2013-2019 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan, Irak'ın  kuzeyindeki terör örgütü kamplarında sabotaj eğitimi aldıktan sonra PKK/KCK'nın  sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Jir" kod adlı Mazlum  Demir'in PKK tarafından metropollerde sansasyonel eylem yapması amacıyla  görevlendirildiği MİT tarafından tespit edildi.
 
Mazlum Demir'i takibe alan MİT, teröristin metropollerde sansasyonel  bir eylemde kullanılacak patlayıcı ve mühimmatı Türkiye'ye geçirme hazırlığı  yaptığını belirledi.
 
Bunun üzerine, MİT ile TSK tarafından 6 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki  Gare bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.
 
Kırmızı bültenle aranıyordu
 
Hakkari'de 2011 yılının ekim ayında güvenlik güçlerine yönelik bombalı  saldırı hazırlığındayken yakalanarak Van F Tipi Cezaevine konulan Demir'in  cezaevinden çıktıktan sonra 2013-2019 yıllarında Tunceli kırsalında faaliyet  gösterdiği, 2019'dan itibaren Irak'ın kuzeyinde örgüt adına faaliyetlerde  bulunmaya başladığı ve PKK/KCK'nın sözde özel güç birimi sorumlularından olduğu  belirlendi.
 
Demir, işlediği suçlar nedeniyle İnterpol tarafından uluslararası  düzeyde kırmızı bültenle aranıyordu.
 

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TSK MİT Mazlum Demir
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