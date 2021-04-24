24 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 10,1900 2.06
USD 8,3790 0.89 ALTIN 478,620 0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

MİT ve TSK'dan nefes kesen operasyon! Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi...

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 16:06 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 16:09

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde en üst  yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG  konsey üyesi olan Dalokay Şanlı'nın Avrupa'daki faaliyetleri uzun süredir MİT  tarafından takibe alındı.
 
MİT, Şanlı'nın silahlı faaliyetleri yönlendirmek üzere Irak'ın  kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiğini tespit ederek çalışma başlattı.
 
MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla Şanlı'nın Türkiye'nin  büyükşehirlerinde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri  planladığı istihbaratı alması üzerine operasyon için karar verildi.
 
Şanlı, örgüt mensuplarıyla toplantı yapmaya gittiğinin tespit edilmesi  üzerine, sivillerden uzaklaştıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda etkisiz  hale getirildi.
 
 
Terör örgütüne Yunanistan'dan katıldı
Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı'nın örgüte 1999 yılında  Yunanistan'dan katıldığı tespit edildi.
 
Şanlı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve  fedai türü eylemlerde yer alacak terör örgütü mensuplarının yetiştirildiği, eylem  talimatlarının verildiği Apollo Akademileri yönetiminde de yer aldığı belirlendi.
 
Örgütün istihbarat yapılanmasının öne çıkan yöneticileri arasında yer  alan Şanlı'nın PKK/KCK güdümünde aşırı sol terör örgütlerinin katılımıyla  oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içindeki silahlı örgütlerle  birlikte Türkiye metropollerine yönelik planlanan eylemlerin organizatörü olduğu  da öğrenildi.
 
Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen  "ateşin çocukları" adlı oluşumun eylemlerini yönlendiren sorumlu düzeydeki örgüt  mensubu olduğu belirlenen teröristin, KCK sözde yürütme konseyinin en genç  üyelerinden biri olarak Almanya ve Belçika sorumluluğu gibi görevlerin yanı sıra,  KCK Avrupa Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği, KCK Avrupa Yürütmesi Sözcülüğü ve KCK  Avrupa Mali Sorumluluğu gibi örgütün yurt dışı ayağındaki en kritik görevleri  üstlendiği belirtildi.
 
Fransa'daki mal varlıkları Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında  dondurulan Şanlı'nın 2016 yılında Irak'a geçtikten sonra örgütün silahlı  kanadında hızla yükseldiği bildirildi.

ETİKETLER

MİT TSK pkk terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.