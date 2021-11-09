MİT ve TSK'dan Metina'da operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi
09 Kasım 2021 Salı - 16:57 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 17:08
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.