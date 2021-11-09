09 Kasım 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.626 1.11 EURO 11,2930 0.63
USD 9,7200 0.44 ALTIN 571,180 0.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

MİT ve TSK'dan Metina'da operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

09 Kasım 2021 Salı - 16:57 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 17:08

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

 

ETİKETLER

MSB Türk Silahlı Kuvvetleri Irak terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.