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MİT ve TSK'dan Metina'da operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi...

ANKARA (AA)  |  30 Eylül 2021 Perşembe - 12:16 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 12:19

Son dakika haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından 27  Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
 

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MİT operasyon TSK Metina PKK
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