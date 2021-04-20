İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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- MİT ve emniyetten ortak operasyon! Hepsi yakalandı
MİT ve emniyetten ortak operasyon! Hepsi yakalandı
20 Nisan 2021 Salı - 8:32 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 8:32