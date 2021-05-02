MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT tarafından yürütülen ortak operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 yıl önce öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Suriye'de güvenli bölgelere geçişini koordine eden ve halen çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu terörist yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkalamaya göre, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ile deşifrelerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılında çatışma bölgelerine giderek örgüt içerisinde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten teröristin yeri tespit edildi. Örgüt içinde silahlı eğitim verdiği, DEAŞ'ın karar organı içerisinde bulunan üst düzey emirler ile müşterek hareket ettiği ve DEAŞ eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Suriye’de güvenli bölgelere geçişinde rol aldığı tespit edilen terörist 28 Nisan günü düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.



CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, kritik operasyonla ilgili CNN Türk canlı yayınında şu bilgileri verdi:



DEAŞ'ın kilit ismi Bağdadi'nin sağ kolu yakalandı. Basim kod adlı terörist Bağdadi'yi Suriye'nin İdlib kentinde öldürülmeden önce saklayan ve güvenli bölgeye götüren teröristti.



Bağdadi'yi oraya götürdükten sonra Bağdadi öldürüldü ancak o kaçmayı başardı.



Ataşehir'de yerleştiği daire günlerdir MİT ve Emniyet'in takibindeydi. Bütün bağlantıları teker teker takip edildi. 28 Nisan akşamı operasyon gerçekleştirildi. Teröristin dışarı çıkması beklendi ve ardından kıskıvrak yakalandı.



2014 yılından önceki kanlı saldırılara karıştığı tespit edildi. DEAŞ'ın sözde askeri yapılanması emiri Basim ortak operasyonla yakalandı. Halen sorgusu devam ediyor. Çok daha önemli bilgilere bu sorgu ile birlikte ulaşılacağını söyleyelim.''