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MİT ve Emniyet harekete geçti! Van'da İran ajanları suçüstü yakalandı

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 19:07 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 19:48

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.


Alınan bilgiye göre, Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı  İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Van Emniyet  Müdürlüğünün 24 Eylül 2021'deki operasyonuyla yakalandı.
 
MİT tarafından, İranlı istihbarat görevlilerinin M.A'nın İran'a  kaçırılması için 30 bin dolarlık bütçeyle Van'da şebeke oluşturmaya çalıştığı  tespit edildi.
 
MİT ve Emniyetin takibe aldığı şebeke üyelerinin, İranlı  istihbaratçıların talimatıyla, eski asker M.A'nın eşi M.E'ye kaçırma olayına  yardım etmesi karşılığında 10 bin dolar teklif ettikleri, kabul etmemesi halinde  İran'da yaşayan ailesine zarar verileceği tehdidinde bulundukları belirlendi.
 
İran istihbaratının M.A'yı araçla İran'a kaçırmak üzere 2 kişiyi 24  Eylül'de Van'a gönderdiğinin tespiti üzerine MİT ve Van İl Emniyet Müdürlüğü  tarafından şebeke üyelerine suçüstü yapıldı.
 
24 Eylül saat 21.00 sularında M.A'yı kaçırmak üzere ikametgaha girmeye  çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A gözaltına alındı.
 
Devam eden operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke  üyeleri de yakalandı.
 

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