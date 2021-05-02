MİT ve Emniyet harekete geçti! 'Basim' kod adlı terörist yakalandı

2019 yılında öldürülen DEAŞ'ın elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkiliydi, terör örgütünün karar organı içerisindeki sözde üst düzey emirleriyle ortak hareket ediyordu.
DEAŞ'ın sözde askeri yapılanmasının başında bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
DEAŞ içerisinde silahlı eğitim verdiği belirlendi
Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olan şüphelinin Türkiye'ye sızdığı belirlendi.
2014'te çatışma bölgelerine gittiği, burada DEAŞ içerisinde silahlı eğitim verdiği tespit edildi.
Zanlının halihazırda çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla da irtibatlı olduğu düşünülüyor.