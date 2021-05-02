02 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

MİT ve Emniyet harekete geçti! 'Basim' kod adlı terörist yakalandı

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 17:54 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 17:57

MİT ve Emniyet, kritik bir operasyona daha imza attı. DEAŞ terör örgütünün sözde askeri yapılanmasının başında bulunduğu belirlenen 'Basim' kod adlı şüpheli ortak operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


2019 yılında öldürülen DEAŞ'ın elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkiliydi, terör örgütünün karar organı içerisindeki sözde üst düzey emirleriyle ortak hareket ediyordu.
 
DEAŞ'ın sözde askeri yapılanmasının başında bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. 
 
DEAŞ içerisinde silahlı eğitim verdiği belirlendi
 
Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olan şüphelinin Türkiye'ye sızdığı belirlendi.
 
2014'te çatışma bölgelerine gittiği, burada DEAŞ içerisinde silahlı eğitim verdiği tespit edildi.
 
Zanlının halihazırda çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla da irtibatlı olduğu düşünülüyor. 

ETİKETLER

MİT Emniyet DEAŞ
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.