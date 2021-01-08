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MİT tırları davasında yeni gelişme!

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 14:22 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 14:26

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakalandı.


MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet  hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana  Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G. ile kendisine  yardım eden zanlı, Antalya'da gözaltına alındı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Ulusal  Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince,  haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yapıldı.
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde devam eden, 2014'te Adana'da MİT  tırlarının durdurulmasına ilişkin "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma, devletin  güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama,  devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla  temin etme" suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve 2019'dan bu yana  aranan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Jandarma  Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G. ile kendisine yardım ettiği belirlenen E.K'nin  Antalya'da olduğu belirlendi.
 
 Düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.M.G. ve E.K, adliyeye sevk edildi.
 

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