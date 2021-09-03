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MİT'ten terör operasyonu! Örgüt sorumluları öldürüldü

03 Eylül 2021 Cuma - 16:04 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 16:11

MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.


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MİT pkk terörist
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