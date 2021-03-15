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MİT'ten operasyon! Terörist İbrahim Babat yakalanarak Türkiye'ye getirildi

AA |  15 Mart 2021 Pazartesi - 11:57 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 12:10

MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye  kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim  Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 
 
Alınan bilgiye göre, MİT ekibi, Suriye'deki nokta operasyonuyla  terörist Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı.
 
 
Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle  MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde,  eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı  patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.
 
 
Ayrıca Babat'ın sorgusuyla, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK)  ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da  deşifre edildi.
 
 
Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın, Irak'ın  kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir  süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve örgütün sözde tugay  komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.
 

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MİT PKK/KCK İbrahim Babat
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