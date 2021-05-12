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MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon!

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 15:52 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 15:52

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.


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mik ırak gara terörist
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