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MİT'ten kritik operasyon! İsa Özer Türkiye'ye getirildi

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 23:35 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 23:37

Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurt dışı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi.


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MİT İsa Özer PKK terör örgütü
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