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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 19:44 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 19:44

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nin sözde "özel güç" yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.


MİT'in Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ye yönelik operasyonları sürüyor.
 
Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlenen  operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
 
MİT'in haziran ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli  olarak Gara bölgesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 10 terörist etkisiz  hale getirilmişti.

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MİT Gara PKK/KCK terörist
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