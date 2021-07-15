MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
AA | 15 Temmuz 2021 Perşembe - 19:44 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 19:44
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nin sözde "özel güç" yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak
'ın kuzeyinde PKK
/KCK'ye yönelik operasyonları sürüyor.
Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'in haziran ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Gara bölgesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.