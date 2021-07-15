MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!

Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in haziran ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Gara bölgesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.