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MİT'ten flaş operasyon! PKK'lı Ferhat Tekiner yakalandı...

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 12:25 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 13:22

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.


 PKK'nın 2016'da  Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği  bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner,  MİT'in  emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde  yakalandı.

Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi.

Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri  taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit  olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli  Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.
 
  
 

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Kayseri PKK operasyon Mİt Ferhat tekiner
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