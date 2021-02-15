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MİT'ten FETÖ operasyonu! Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı Türkiye'ye getirildi

15 Şubat 2021 Pazartesi - 17:46 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 18:26

Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Gürbüz Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi.


Alınan bilgiye göre, savunma sanayisinde faaliyet gösteren Sevilay'ın  15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen  FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu kişiler vasıtasıyla  2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.
 
Irak ve Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze,  anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla  illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün silah/mühimmat/araç üretim  ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte  ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.
 
Söz konusu görüşmelerde PKK/KCK tarafından kendisine iletilen  ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayi sektörü alanındaki uluslararası  bağlantılarını devreye sokan Gürbüz Sevilay'ın, yabancı menşeli firma sorumluları  ile PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA/drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren  "Mazlum Kobani/Şahin Cilo" Kod Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK  mensuplarını Suriye'de bir araya getirdiği öğrenildi.
 
 
Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet  kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler  alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı tespit  edildi.
 
FETÖ mensubu Tamer Avcı'nın ise örgüte öğrenci kazandırmak ve  öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde  sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber  portallarında Türkiye aleyhinde yazılar yazdığı belirlendi.
 

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Gürbüz Sevilay Tamer Avcı MİT
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