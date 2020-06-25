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MİT, son 11 yılda uluslararası operasyonlarla 170 rehineyi kurtardı!

AA |  25 Haziran 2020 Perşembe - 17:41 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 17:41

MİT, sadece terörle mücadelede değil, son yıllarda rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla da uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. Teşkilat, 2009'dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 138'i Türk 170 kişiyi kurtararak sapasağlam ailelerine dönmesini sağladı.


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sadece terörle  mücadelede değil, son yıllarda rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla da  uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 
 
Kasım 2018'de Kenya'nın Chakama bölgesinde kaçırılıp Somali'ye  götürülen 25 yaşındaki İtalya vatandaşı Silvia Constanzo Romano'nun geçen mayıs  ayında MİT tarafından kurtarılması, Teşkilatın daha önce yaptığı "rehine kurtarma  operasyonlarını" akıllara getirdi.
 
Edinilen bilgiye göre, MİT, 2009'dan bu yana terör örgütlerinin  elindeki 170 kişiyi kurtardı.
 
MİT, 138 Türk'ün sapasağlam ailelerine dönmesini sağlarken 32  yabancının da kurtarılmasında rol aldı.
 
Kurtarma çalışmalarının yapıldığı ülkelerin, istikrarsızlığın hüküm  sürdüğü coğrafyalarda olması dikkati çekti, en çok rehinenin kurtarıldığı ülke  Suriye oldu.
 
MİT'in son 11 yılda gerçekleştirdiği 31 kurtarma operasyonunun büyük  çoğunluğunu ilgili ülke makamlarıyla koordineli şekilde yürüttüğü öğrenildi.
 
Uzmanlar, MİT'in farklı ülke ve ağırlıklı olarak çatışma bölgelerinde  rehin alınan İngiltere, Hollanda, Lübnan, Fransa, Rusya, Kosova, Belçika,  Japonya, Irak, Cezayir, Malezya, Dağıstan, Güney Afrika ve İtalya vatandaşlarını  terör örgütlerinin elinden kurtarmasını, Teşkilatın bu tür operasyonlarda  başvurulan uzman, yetkin ve güvenilir bir müttefik olmasına bağlıyor.

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