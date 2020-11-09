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MİT, PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi...

09 Kasım 2020 Pazartesi - 18:16 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 18:16

MİT, 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi.


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MİT Mesut Taşkın operasyon
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