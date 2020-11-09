09 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.232 3.32 EURO 9,5870 -5.32
USD 8,1020 -4.90 ALTIN 489,640 -8.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

MİT, PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı etkisiz hale getirdi!

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 18:16 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 18:38

MİT, 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi.


 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cizre Çevik Kuvvet  Şube Müdürlüğüne yönelik Ağustos 2016 da gerçekleştirilen PKK eyleminin  planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında  düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.  Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından 20 Ekim  tarihinde düzenlenen operasyonda, "Demhat Sperti" kod adlı PKK'lı terörist Mesut  Taşkın etkisiz hale getirildi.
 
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
 
 Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin Ağustos 2016'da Cizre Çevik  Kuvvet Şube Müdürlüğüne düzenlenen, 12 polis memurunun şehit olduğu, 75'inin de  yaralandığı saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi. "Çukur-barikat" olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan  patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize ettiği bilinen terörist  Taşkın'ın ayrıca 15 Ağustos 2016'da Silopi'de Gümrük Müdürlüğüne ait servis  aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar  ilçesinde bulunan Emniyet binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemde  kullanılan patlayıcıları da Türkiye'ye soktuğu bilgisi edinildi.
 
 Türkiye, teröristleri cezasız bırakmıyor
 
 Güvenlik uzmanları, PKK'nın dört sene önce gerçekleştirdiği kanlı  eylemin failinin takip edilip etkisiz hale getirilmesini, MİT'in son yıllarda  terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlıyorlar. Son dönemde birçok üst düzey PKK mensubunun etkisiz  halegetirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkati çeken  uzmanlar, Türkiye'nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu  başarıyla uyguladığına ve bu durumun da PKK'lılar üzerinde büyük bir baskı  yarattığına işaret ediyorlar.
 

ETİKETLER

MİT Mesut Taşkın operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.