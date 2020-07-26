MİT personel alımı! MİT'e başvurular nasıl yapılır? İstihbarat Uzmanı başvuru şartları

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışmak ve kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen pek çok kişi MİT'in personel alımı ilanlarını ve MİT başvuru yapmanın yollarını araştırıyor. Peki, MİT'e başvurular nasıl yapılır? MİT'e nasıl başvurulur? İşte MİT kariyer sayfası...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışmak ve MİT personeli olmak isteyen binlerce aday başvuru şartları ve koşullarını merak ediyor. Peki, MİT'e başvurular nasıl yapılır? MİT'e nasıl başvurulur? İşte MİT kariyer sayfası...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstihbarat Uzmanları alıyor. Ülke milli güvenliğine içten ve dıştan gelebilecek tehditlerin önlenmesi, terörizme karşı mücadele edilmesi, yabancı unsurlarca yürütülen istihbarat faaliyetlerine karşı koyulması, dış politika hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi amacıyla istihbarat faaliyeti yürütecek, çok iyi derecede yabancı dil becerisine sahip olan İstihbarat Uzmanları alıyor. İstihbarat Uzmanının tanıtımı ve özgeçmiş havuzu oluşturmak amacıyla hazırlanan sayfada şartlar hakkında bilgi veriliyor.

MİT'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, alınacak İstihbarat Uzmanları, İstihbarat Akademisinde yürütülen teorik ve uygulamalı eğitim ler ile saha eğitimlerinden sonra Teşkilatın yurt içi veya yurt dışı ünitelerinde görevlendirilecek.

İSTİHBARAT UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 35 yaşını doldurmamış olmak,

• Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

• Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini taşıyor olmak;

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce , Fransızca, Almanca dillerinin birinden; YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puan almak ya da KPSS 'nin yabancı dil bölümünde en az 48 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS/KPDS kapsamında bulunan dillerin birinden 70 veya üzeri puan almak ya da YDS/KPDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Bulunduğu yabancı ülkenin resmi dilinde en az 3 öğretim yılı olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim görmüş olmak ve bu dilde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

• Analitik zekâ, yaratıcı düşünebilme, yönetme - yönlendirme, yüksek sorumluluk bilinci, güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, stres altında çalışabilme, detaylara önem verme, pratik ve hızlı düşünebilme, uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).