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MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi

DHA |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:13 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 16:13

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı, MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 9 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen Orhan İnandı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kaydı bulunan, 2017'de örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin 'genel sorumlusu' olan İnandı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
 
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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan, Pensilvanya'dan 'ByLock' ile aldığı talimatlar doğrultusunda, örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağlayan İnandı'nın, adliyedeki işlemleri sürüyor.
 

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