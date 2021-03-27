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MİT operasyon düzenledi! PKK'lı Hüseyin İnal öldürüldü...

27 Mart 2021 Cumartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 16:27

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.


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MİT Hüseyin İnal operasyon
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