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- MİT operasyon düzenledi! PKK'lı Hüseyin İnal öldürüldü...
MİT operasyon düzenledi! PKK'lı Hüseyin İnal öldürüldü...
27 Mart 2021 Cumartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 16:27
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.
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