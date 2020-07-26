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Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK lider kadrosu adeta hareket edemez hale getirilmiştir

26 Temmuz 2020 Pazar - 15:00 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 15:54

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Terör örgütleri mensupları artık biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. MİT’in TSK ve emniyet teşkilatımızla yürüttüğü ortak operasyonlar sayesinde PKK lider kadrosu adeta hareket edemez hale getirilmiştir." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:
 
Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha dönüştüğü dönemde istihbaratın önemi çok daha artmıştır.
 
Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi  mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi  değildir.
 
(MİT) Teşkilatımız kriptoloji, siber, uydu,  sinyal istihbaratı alanlarında dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor.
 
İstanbul'daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin  eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle  etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor.
 
Teşkilatımızın diğer güvenlik kurumlarımızla yakın iş  birliği sayesinde İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi  şekilde sınırlanmıştır.
 
 
Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri  süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar olduğuna şahitlik ettik.
 
Stratejik istihbarat, terörle mücadele,  istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana  çıkıyor.
 
Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için  bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı giderek artıyor.
 
 
Teşkilatımız (MİT) bugüne kadar 100'ü aşkın FETÖ'cünün  ülkemize iadesini sağlamıştır.
 
Terör örgütleri mensupları artık biliyor ki dünyanın  neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir.
 
MİT’in TSK ve emniyet teşkilatımızla yürüttüğü ortak operasyonlar sayesinde PKK lider kadrosu adeta hareket edemez hale getirilmiştir.
 
Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar, diplomatik  alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını, milli menfaatlerimizi daha etkili  savunabilmemizi sağlıyor.
 
Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede  istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir.
 
(MİT) Teşkilatımızın hukuki mevzuatını da güçlendirerek  istihbari ve operasyonel çalışmaları için gerekli altyapıyı oluşturduk.
 
İstihbarat sahasında ihtiyacımız olan teknolojileri milli  kaynaklarımızla üretmemiz de çok önemlidir.
 
 
İstihbaratı olmayan bir devlet, millet yok  olmaya mahkumdur.
 
Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları  benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı  istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir.
 
Dış istihbaratta giderek genişleyen etki alanımız sayesinde  ülkemiz tüm platformlarda bölgesel ve küresel bir güç olarak yerini almaya  başlamıştır.
 
Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf etmeye  yönelik daha etkin ve daha iyi koordine edilen bir milli güvenlik sistemi  geliştiriyoruz.

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