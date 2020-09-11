MİT'in Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bakırköy Adalet Sarayı'nda Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Doğubayazıt savcısına ifade veren Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği de SEGBİS aracılığıyla İsa Özer'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutukladı.
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- MİT'in Ukrayna'da yakaladığı terörist tutuklandı
MİT'in Ukrayna'da yakaladığı terörist tutuklandı
DHA | 11 Eylül 2020 Cuma - 17:54 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 17:59