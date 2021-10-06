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MİT harekete geçti! PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 21:49 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 21:53

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2012'de Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki  Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2012'de Hakkari  Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar  arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.
 
Terör örgütüne 1999'da katılan terörist Özcan Yıldız'ın, uzun yıllar  yurt içinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı ve 2013'te Irak’ın kuzeyine kaçarak  Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi bölgelerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet  yürüttüğü belirlendi.
 
MİT tarafından uzun süre takip edilen terörist Yıldız'ın geçen yıl  örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara bölgesinde  görevlendirildiği tespit edildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Özcan Yıldız
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