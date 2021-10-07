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MİT duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 10:32 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 10:32

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından dün  Metina'da operasyon gerçekleştirildi.
 
Operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
 

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MİT PKK Metina
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