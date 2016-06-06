Ramazan ayının başlaması ile merak edilen soruların başında Misvak kullanmak orucu bozar mı? geliyor. Peki Misvak kullanmak orucu bozar mı? Misvak kullanımına ilişkin merak edilenleri sizin için derledik. İşte detaylar...

Ramazan ayının başlaması ile birlikte merak edilen konuların başında Oruçlu iken Misvak kullanmak orucu bozar mı sorusu merak edilmeye başlandı. Peki Misvak kullanmak orucu bozar mı? İşte açıklaması...

Misvak kullanmak orucu bozar mı?

Oruçlu iken misvak kullanmak orucu bozmaz.Oruçlu kimsenin imsak kesildikten sonra oruçlu iken yaş veya kuru misvak kullan­masındata bir sakınca yoktur.

İmâm Ebû Yûsuf (Rahımehullah)'a göre, misvakı suda ıslatmak sureti ile kullanmak mekruh­tur. Zâhir-i rivayette ise bunda da bir beis yoktur.

Yeşil ve yaş misvak kullanmakta da, bütün âlimlerimize göre bir sakınca yoktur.

Oruçlunun misvak kullanması, misvakı ze­valden sonra kullansa da, mekruh değildir. İmâm Şafiî' (Rh.A.) ye gö­re, zevalden (imsaktan)sonra misvak kullanmak mekruhtur. Çünkü misvak ağız­da olan kokuyu giderir.Zira Hz.Allah katında oruçlunun ağız kokusu misk kokusu gibidir.