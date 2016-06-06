Ramazan ayının başlaması ile birlikte merak edilen konuların başında Oruçlu iken Misvak kullanmak orucu bozar mı sorusu merak edilmeye başlandı. Peki Misvak kullanmak orucu bozar mı? İşte açıklaması...
Misvak kullanmak orucu bozar mı?
Oruçlu iken misvak kullanmak orucu bozmaz.Oruçlu kimsenin imsak kesildikten sonra oruçlu iken yaş veya kuru misvak kullanmasındata bir sakınca yoktur.
İmâm Ebû Yûsuf (Rahımehullah)'a göre, misvakı suda ıslatmak sureti ile kullanmak mekruhtur. Zâhir-i rivayette ise bunda da bir beis yoktur.
Yeşil ve yaş misvak kullanmakta da, bütün âlimlerimize göre bir sakınca yoktur.
Oruçlunun misvak kullanması, misvakı zevalden sonra kullansa da, mekruh değildir. İmâm Şafiî' (Rh.A.) ye göre, zevalden (imsaktan)sonra misvak kullanmak mekruhtur. Çünkü misvak ağızda olan kokuyu giderir.Zira Hz.Allah katında oruçlunun ağız kokusu misk kokusu gibidir.